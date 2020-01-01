В Перми приостановлен выпуск газеты «Деловой inтерес» Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми приостановлен выпуск газеты «Деловой inтерес». По словам источника «Нового компаньона», это связано с окончанием финансирования со стороны основного учредителя. Считается, что газета аффилирована руководителю группы «Налоги и право» Геннадию Сандыреву, который выкупил её в 2015 году.

Отметим, что 4 февраля вышел, скорее всего, последний номер газеты.

Напомним, «Деловой интерес» — бесплатный еженедельник, выпускающийся с 2011 года. При этом в период 2013–2014 годов у издания также были финансовые проблемы, приведшие к приостановке деятельности. Тогда проблемы были решены с приобретением газеты Сандыревым. Согласно данным, размещённым на сайте издания, тираж каждого выпуска составлял 7 тыс. экземпляров.

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