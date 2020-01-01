Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Прикамье превысило 42 тыс. За сутки вирус выявлен у 274 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 274 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает «Рифей».

За этот же период 75 человек выздоровели и 16 скончались (11 — непосредственно от вируса, пять — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксирован 42 031 случай заражения COVID-19, 34 766 — выздоровели, 1628 — скончались (1531 — непосредственно от коронавируса, 1097 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3412 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 79 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 47,4%.

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