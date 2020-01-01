За январь в аренду в Перми сдано семь муниципальных участков под строительство Пять участков оказались невостребованными Поделиться Поделиться Твитнуть

Скриншот Яндекс. Карты

По данным департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, в январе этого года на торги под строительство было выставлено 12 земельных участков, из них в аренду сдано семь: пять — под ИЖС, один — под гаражи, и один — под промышленные и складские объекты.

Общая площадь всех арендованных участков — 7,4 тыс. кв. м.

При начальной стоимости всех лотов в 1,7 млн руб. победители заплатили 3,3 млн руб. Плюс, им сразу же нужно было перевести плату за первые три года аренды. То есть в городской бюджет поступило 9,7 млн руб.

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