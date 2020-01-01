Мария Сыропятова В Пермском крае появился ещё один объект культурного наследия Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

«Училище земское» в Косинском районе было включено в реестр объектов культурного наследия. Приказ об этом 4 февраля выпустила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Двухэтажное здание постройки 1916 года в стиле модерн расположено в селе Коса, на пересечении улиц Красноармейской и Советской в южной части площади церкви Николая Чудотворца. Это здание имеет Ш-образную форму и скатную крышу. Первоначально и до настоящего времени здесь располагались учебные заведения. Сейчас в нём работает местная музыкальная школа.

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