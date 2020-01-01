Татьяна Сукрушева Большинство жителей Прикамья жалуются в Роспотребнадзор на нарушение прав в сфере оказания услуг За прошлый год нарушителям выписано штрафов на общую сумму более 5,9 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам 2020 года, в краевой Роспотребнадзор поступило около 5,9 тыс. обращений на нарушения прав потребителей, что на 30% больше, чем в 2019 году. Такую информацию сообщает пресс-служба надзорного органа.

Более половины обращений (67%) связаны с жалобами на нарушения прав потребителей в сфере оказания услуг, оставшаяся часть (33%) — с нарушениями прав в розничной торговле.

Из первой категории структура жалоб выглядит следующим образом: 25% жалоб связаны со сферой ЖКХ, 18% — с услугами на финансовом рынке, 13% — на медуслути, 6,5% — в сфере бытового обслуживания, 6,4% — на транспортные услуги.

В результате рассмотрения обращений служба выявила более 1,4 тыс. различных нарушений. Назначено 588 административных наказаний, выписано штрафов на общую сумму более 5,9 млн руб.

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