Татьяна Сукрушева Минздрав России сократил список рекомендуемых препаратов при лечении коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство здравоохранения России 8 февраля опубликовало список рекомендаций по лечению COVID-19, в котором рекомендовало пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа. Об этом сообщает портал «Известия», с ссылкой на документ.

Результаты применения остальных препаратов от коронавируса «не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности», указано в документе.

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