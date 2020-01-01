Татьяна Сукрушева В ТРК «Семья» закрылись два магазина одежды мировых брендов Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Сукрушева

В Перми в ТРК «Семья» закрылись два магазина одежды мировых брендов — Сasual (первая очередь, второй этаж) и Columbia&Skechers (первая очередь, третий этаж). Информацию об этом «Новому компаньону» подтвердила директор ООО «Управление недвижимостью «ЭКС» Елена Жданова.

На месте бывшего Сasual сейчас расположен магазин одежды и обуви Sneaker street, место под Columbia&Skechers пока никем не занято, на данный момент идёт поиск арендаторов.

«Columbia&Skechers давно испытывал проблемы. Место не совсем подходило и для их категории клиентов, и с точки зрения расположения рядом других магазинов, и из-за достаточно высокой стоимости аренды», — отметила Елена Жданова.

По её словам, уход бренда не стал неожиданностью.

С Сasual произошла «похожая история», но имеющая более системный характер.

«Покупательский сегмент класса «средний плюс», наверное, больше всех пострадал из-за вводимых ограничений в период пандемии», — пояснила Елена Жданова.

Напомним, торговля непродовольственными товарами сильно пострадала из-за пандемии: оборот в Пермском крае в прошлом году снизился до 282,8 млрд руб., что на 8,5% ниже показателя 2019 года. Эксперты говорят, что существенное снижение испытывают магазины обуви и одежды, что может привести и приводит к закрытию многих из них.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.