С 8 февраля эксперимент с оплатой проезда без кондукторов выходит на новый этап Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

С понедельника, 8 февраля, в Перми начнётся второй этап тестового режима бескондукторной оплаты проезда. Как сообщает пресс-служба администрации города, в автобусах №80 и №4 и в трамвае №6 кондукторы перестанут осуществлять сбор оплаты проезда. Их задачей останется только консультирование и помощь пассажирам.

Оплатить проезд можно только через стационарные валидаторы (безналичным способом и без выдачи билета) и у водителя во время остановок (за наличные средства и с билетом). «Тестовый режим нужен для того, чтобы выявить все проблемные места: как технические, так и экономические. Это позволит оценить возможность перехода на бескондукторную систему на основании реальных показателей», — отметил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

Напомним, бескондукторный эксперимент стартовал в Перми 1 февраля.

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