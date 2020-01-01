Глава Прикамья прокомментировал несанкционированные митинги в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира прокомментировал оппозиционные митинги, которые проходили в поддержку политика Алексея Навального в Перми 23 и 31 января.

Глава региона отметил, что все подобные мероприятия должны проводиться в рамках действующего законодательства. Но есть право, заложенное Конституцией, право граждан в том числе и на митинги. И в этих случаях «все эти мероприятия должны быть проведены в рамках федерального закона. Те массовые мероприятия, которые проводятся незаконно, не должны мешать жить другим жителям, которые ездят по дорогам, ходят в магазины».

Совершенно недопустимым во время митингов он назвал порчу имущества, когда рисуют и пишут на стенах. Поэтому посоветовал писать у себя на лбу. А также не вовлекать в эти мероприятия несовершеннолетних.

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