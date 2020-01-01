Между Пермью и Кондратово может появиться трамвайное сообщение Сейчас этот вопрос прорабатывается краевыми властями Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время прямого эфира 6 февраля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что сейчас краевые власти прорабатывают вопрос о появлении трамвайного сообщения между Пермью и Кондратово.

«Необходимо найти оптимальное решение с точки зрения транспортной доступности и стоимостной реализации проекта. Я считаю, что Кондратово в плане транспортной доступности должно стать частью микрорайона Паркового», — заявил Дмитрий Махонин.

По его словам, сейчас принято решение о выделении средств на проектирование трассы. Кроме того, прорабатывается вопрос о запуске до этого района ещё и трамвая. Но данный вопрос прорабатывается с частными инвесторами, а именно с компанией «Синара».

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