Дмитрий Сазонов: «Важно учитывать интересы всех сторон» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В рамках недели приёмов граждан, которая проходит в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае с 1 по 5 февраля 2021 года, с жителями Прикамья пообщался депутат Государственной думы ФС РФ Дмитрий Сазонов. О результатах приёма сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Одной из первых к депутату за юридической помощью обратилась жительница Перми, индивидуальный предприниматель. Она рассказала, что является организатором питания пациентов одной из больниц. Однако главный врач лечебного учреждения проводит ежедневные проверки и выписывает предписания в её адрес, соответственно, оплата за оказанные услуги на счёт ИП не поступает. По мнению заявителя, претензии необоснованны и предвзяты. Дмитрий Сазонов сообщил, что прокуратурой Пермского края инициирована проверка, по результатам которой будут приняты меры в отношении заказчика. Кроме того, заявителю рекомендовано направить обращение в УФАС по Пермскому краю о привлечении заказчика к административной ответственности, а также предложено расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с неисполнением заказчиком условий контракта, направив в арбитражный суд исковое заявление с приложением доказательств недобросовестных действий со стороны главного врача учреждения, если таковые имеются.

Ещё один предприниматель просил помочь разобраться в ситуации, когда его исключают из сферы оказания транспортных услуг в Березниках. Дмитрий Сазонов, изучив все предоставленные документы, предложил предпринимателю сформулировать свои предложения с обоснованием в адрес местной администрации и министерства транспорта Пермского края. При этом важно учесть, что в Березниках формируется новая схема транспортной системы города. Министерство транспорта ПК пригласило Дмитрия Валерьевича войти в состав рабочей группы.

«Отдельного внимания заслуживают вопросы по защите прав предпринимателей, — считает парламентарий. — При проведении проверки по двум сегодняшним обращениям должны быть соблюдены интересы всех сторон, чтобы ни представители власти, ни надзорные органы не наделали ошибок при принятии решений и чётко следовали букве закона».

К парламентарию также обратился житель села Городище Соликамского городского округа. Мужчина рассказал, что в течение месяца не может записаться на приём к стоматологу. В ходе подготовки к встрече выяснилось, что на сегодняшний день в ГБУЗ ПК «Стоматологическая поликлиника г. Соликамска» не хватает стоматологов, поэтому в больнице сформировалась очередь из пациентов для получения плановой помощи. Но при содействии Дмитрия Сазонова мужчину всё-таки поставили в очередь. При этом попасть к врачу он сможет только при наличии свободной бирки, о чём его обязательно оповестят.

Пожилой житель Полазны рассказал парламентарию, что, по его мнению, на сегодняшний день не только в посёлке, где он проживает, но и по всему краю необходимо развивать сельское хозяйство. Заявитель считает, что органы местного самоуправления в территориях не уделяют должного внимания этим вопросам. Дмитрий Сазонов разъяснил мужчине перспективы развития сельского хозяйства на территории Добрянского городского округа и рекомендовал направить предложения заявителя в письменном виде в свою приёмную, после чего будет назначена дополнительная встреча для обсуждения реализации данных предложений.

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