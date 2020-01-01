Елена Синица Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь Из-за пандемии мероприятие переносится во второй раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство РФ поддержало предложение о переносе всероссийской переписи населения на сентябрь 2021. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Росстата Павла Смелова.

«По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было недавно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести её в сентябре. Более точные даты будут определены постановлением правительства в соответствии с законом. Сейчас готовятся нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения переписи», — поясняет Павел Смелов.

Соответствующее постановление должно появиться до конца февраля. Отмечается, что решение о переносе принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

Кроме этого, по словам замглавы Росстата, на новый перенос всероссийской переписи населения в РФ потребуются дополнительные средства.

«Точную сумму я сказать не могу, потому что расчёты ведутся. В декабре мы получили рекомендации Роспотребнадзора, как нам проводить перепись, чем оснащать переписчиков и стационарные участки в МФЦ. Поэтому там потребуется закупка дополнительных средств индивидуальной защиты для наших сотрудников, для приходящих граждан, вплоть до того, что мы должны предусмотреть возможность выдачи масок для тех людей, кто пришёл без масок. Также после каждого посещения потребуется дезинфекция», — отметил замглавы ведомства.

Напомним, перепись должна была состояться ещё в 2020 году, но по той же причине перенесена на апрель 2021 года, сейчас объявлен второй перенос.

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