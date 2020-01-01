Житель Краснокамска арестован на трое суток за неуплату штрафа из-за отсутствия маски Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Краснокамска по решению суда арестован на трое суток из-за неуплаченного штрафа за отсутствие маски в общественных местах.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, 39-летнему мужчине ранее был выписан штраф в размере 15 тыс. руб., который он к назначенному сроку не уплатил, хотя был уведомлен о возможных последствиях. В итоге ему был назначен принудительный привод и арест на трое суток.

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