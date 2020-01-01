Мария Сыропятова В Перми присвоили названия двум скверам Поделиться Поделиться Твитнуть

Сквер им. священномученика Андроника. Фото: google.ru/maps

В Перми юридически закрепили названия за двумя скверами. Постановление об этом выпущено администрацией Перми.

Территория между домами на ул. Строителей, 10 и проспектом Парковым, 1а и 3 в микрорайоне Парковом получила наименование «Сквер им. В. А. Михеева» в честь экс-директора завода им. Дзержинского Владимира Михеева.

Территория вдоль дома на ул. Краснополянской, 12 в микрорайоне Владимирском названа «сквером им. священномученика Андроника». Новый сквер расположен также около храма священномученика Андроника.

Архиепископ Пермский, Соликамский и Кунгурский Андроник был убит чекистами в июне 1918 года в Перми.

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