Елена Синица Московский медиахолдинг «ПремьерИнвестМедиа» приобрёл сайт Properm.ru Поделиться Поделиться Твитнуть

Сто процентов долей ООО «Пропермь.ру» перешло под контроль медиахолдинга «ПремьерИнвестМедиа» (1st Media Invest ). Об этом сообщает телеграм-канал новостного сайта Properm.ru.

Сделка по продаже ресурса началась ещё осенью 2020 года. Тогда медиахолдинг ПремьерИнвестМедиа» приобрёл 24% акций ООО «Пропермь.ру».

Ранее также стало известно о переходе гендиректора и совладелеца ООО «ПроПермь.ру» Алексея Чистякова на должность коммерческого директора 1st Media Invest.

Как сообщается на сайте компании, медиахолдинг «ПремьерМедиаИнвест» является учредителем интернет-СМИ в Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Ставрополе, Волгограде, Ижевске, Тюмени, Нижнем Тагиле, Омске, Петрозаводске, Оренбурге, Белгороде, Владивостоке и Хабаровске. Всего в холдинг 1MI входит 21 региональное СМИ во всех федеральных округах РФ, а также коммуникационное агентство полного цикла и федеральные СМИ «Советский спорт» и «Нефть и капитал». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «ПремьерМедиаИнвест» за 2019 год составила 60,6 млн руб., чистая прибыль — 5,5 млн руб.

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