В Прикамье — самый низкий за 2,5 месяца суточный показатель новых заболевших COVID-19 За сутки заболели 277 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 277 новых случаев заражения COVID-19. Это самый низкий суточный показатель с 19 ноября 2020 года. Также за сутки вылечились 272 человека, 13 — скончались (8 — непосредственно от вируса, 5 — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе вирус диагностирован у 41 201 человека, из них 34 201 — вылечились, 2580 — скончались (1496 — непосредственно от вируса, 1084 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3407 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 75 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 46,8%.

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