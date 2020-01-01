Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 5 по 7 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская арт-резиденции

С 5 февраля по 5 марта в Пермской арт-резиденции проходит выставка «Мы родом из детства» (6+) — работы 12 участников студии рисования для взрослых «Магия цвета».

5 февраля с 04:40 до 6 февраля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы Джоаккино Россини «Золушка» (6+) с Джойс ДиДонато и Хуаном-Диего Флоресом в главных ролях.

5 февраля в 19:00 на сцене частной филармонии «Триумф» балет «Театр Евгения Панфилова» покажет премьеру балета Ich bin Faust (12+) в постановке художественного руководителя театра Сергея Райника.

5, 6, 7 февраля в 19:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на премьеру оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» (12+). Премьерную постановку, приуроченную к 130-летию со дня рождения Прокофьева, режиссёр и сценограф Филипп Григорьян и дирижёр Артём Абашев выстраивают как «научпоп-комедию».

5 февраля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Петербург обзорная» (12+). Стоимость 200 рублей.

6 февраля в 03:00 музыкант Руфус Уэйнрайт (18+) споёт песни из альбома «Out Of The Game» (2012). Стоимость билетов 20 долларов.

6 февраля с 04:40 до 7 февраля, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию со сцены Метрополитан оперы «Свадьбы Фигаро» (16+). Руджеро Раймонди в партии Фигаро, Томас Аллен в образе графа Альмавивы, Кэтлин Баттл в партии Сюзанны.

6 февраля в 07:00 пройдёт концерт группы 3 Doors Down (18+) в честь 20-летия альбома «The Better Life». Стоимость билетов 20 долларов.

6 февраля в 17:00 выступит музыкант Дэвид Гетта (18+). Дэвид Гетта уже набил руку на онлайн-концертах: весной 2020-го он выступал в Майами, в новогоднюю ночь устроил стрим из Парижа, а теперь представит трансляцию из Дубая.

6 февраля в 20:00 частная филармония «Триумф» приглашает на спектакль «Подчиниться чувству» (6+) по мотивам романа Милана Кундеры «Невыносимая лёгкость бытия». Основные пластические партии исполняют настоящие мастера танго — Андрес Сильва и Милена Одзери (Аргентина).

6 февраля в 22:30 TheatreHD вместе с телеграм-каналом «Трапеция с голыми боярами» продолжит серию онлайн-дискуссий (16+), посвященных показам русских опер в постановке Дмитрия Чернякова. Вторая встреча под названием «Взгляд снаружи» пройдет с участием музыкальных и драматических критиков — Елены Гордиенко, Ольги Манулкиной, Кристины Матвиенко, Сергея Ходнева.

7 февраля с 04:40 до 8 февраля, 03:30 TheatreHD покажет телеверсию спектакля «Ариадна на Наксосе» (16+). В главных ролях Джесси Норман и Джеймс Кинг.

7 февраля в 11:30 Краевая библиотека им. Горького приглашает на мастер-класс по изготовлению украшений и аксессуаров к Дню Святого Валентина (6+).

Библиотека им. Горького

7 февраля в 12:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на концерт «Лики романтизма» (12+). Зрители услышат учеников Детской музыкальной школы № 6 «Классика».

7 февраля в 17:00 в частной филармонии «Триумф» камерный оркестр «Орфей» проведёт восьмой вечер цикла концертов «День рождения Моцарта» — на этот раз зрителей ждёт программа «Масоны и Моцарт» (6+).

7 февраля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Московские высотки» (12+). Стоимость 200 рублей.

До 24 февраля в киноцентре «Премьер» в рамках ретроспективы фильмов Ларса фон Триера зрители увидят фильм-притчу «Рассекая волны» (18+) и единственный фильм режиссёра, снятый в комедийном жанре, «Самый главный босс» (16+).

До 25 февраля Центр городской культуры приглашает на выставку современного искусства «Через барьеры» (0+).

До 3 марта в Пермской арт-резиденции проходит персональная выставка Юрия Жаркова «Поленница» (0+). Экспозиция представит работы из дерева, созданные в течение 2020 года, включая период самоизоляции.

До 7 марта галерея «Пермский период» приглашает на персональную выставку Ольги Пешковой «Тотальная акварель» (6+). В своих работах Ольга Пешкова выступает как художник лирическо-поэтического городского и ландшафтного пейзажа.

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