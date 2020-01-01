Татьяна Сукрушева УФАС заподозрило соликамский колледж в организации ремонта без торгов Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В отношении ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Как сообщили в пресс-службе, учреждение заключило шесть договоров на выполнение идентичных работ на сумму более 3 млн руб. с двумя подрядчиками как с единственными поставщиками.

Если вина ответчиков будет доказана, то подрядным организациям грозит штраф от 50 тыс. руб. до 5% от суммы заключённых контрактов.

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