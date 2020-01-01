Пермская филармония приглашает на «Добрый вечер» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Кроссовер-проект, синтезирующий джаз, классику, поп, фолк и рок, используя весь свой арсенал исполнительского искусства и невероятного обаяния, представит калейдоскоп настроений и жанров в новой программе Chopin Today (6+). Об этом сообщает пресс-служба Пермской филамонии.

Полонезы, прелюдии, мазурки и вальсы Фредерика Шопена прозвучат в невероятных аранжировках Станислава Чигадаева. Джазовые импровизации и знаменитая классика органично соединятся, увлекая красотой, радостью, открытым общением между музыкантами и зрительным залом.

В исполнении трио Станислава Чигадаева (Станислав Чигадаев — фортепиано, аранжировка, Григорий Воскобойник — контрабас, Петр Михеев — барабаны) даже в одном произведении можно услышать кардинально разные стили — от барокко до авангардных джазовых импровизаций. Секрет неотразимого обаяния музыкантов — в высочайшем профессионализме, таланте, творческой свободе, что они убедительно демонстрируют на каждом концерте.

Концерты трио напоминают встречу трёх очень разных друзей-путешественников во времени, давно не видевшихся друг с другом, которые взахлёб, перебивая друг друга, рассказывают обо всём, что с ними произошло и где они побывали. И перед слушателями проходит галерея ярких музыкальных зарисовок.

18 февраля в 19:00. Органный концертный зал.

Билеты и подробности — на сайте https://filarmonia.online

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