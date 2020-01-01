Татьяна Сукрушева В Перми в выходные оттепель резко сменится на морозы В субботу будет +1°, а в воскресенье — резко -15° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ближайшие выходные в Перми, 6 и 7 февраля, будут резко переменчивы в плане погоды.

Как сообщает сайт издания «Пятница», в субботу днём ожидается +1°, а уже в воскресенье — -15°.

В Пермском крае температурный «перекос» будет ещё контрастнее: в некоторых районах в субботу воздух прогреется до +3°, а в воскресенье температура опустится до -23°. При этом с морозами возможен и ветер с порывами до 15 м/с.

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