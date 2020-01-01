В Перми проверены недавно установленные остановочные комплексы Некоторые остановки установлены с дефектами Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По поручению губернатора Дмитрия Махонина в Перми проведена проверка качества установленных в прошлом году остановочных комплексов. Мероприятие организовано из-за большого количества жалоб местных жителей.

«Получаю много обращений от жителей Перми, в том числе в социальных сетях, о том, что остановки оборудованы некачественно. Люди обращают внимание, что где-то отсутствует остекление или слишком высокие скамейки, а некоторые объекты уже начали ржаветь. Такие нарушения недопустимы. Все прекрасно знают, что погода на Урале изменчивая, особенно в осенне-зимний период. Нужно создавать качественную инфраструктуру, чтобы люди не мёрзли и не мокли, пока ожидают общественный транспорт», — обозначил глава региона.

Проверка показала, что значительные и даже неустранимые дефекты действительно есть.

В частности, у всех исследованных в ходе проверки остановочных павильонов отсутствует водоотвод у крыши (остановочные комплексы на ул. Революции, 13, ул. Куйбышева, 115, ул. Тургенева, 27 и др.), что приводит к произвольному стеканию дождевой воды. Отсутствуют ножки у скамеек (ул. Дружбы, 13, ул. Пушкина, 24), что не обеспечивает надёжность конструкции, отсутствует частичное остекление (ул. Тургенева, 27) и должная покраска павильонов (ул. Революции, 13, ул. Тургенева, 27, ул. Докучаева, 33), а также наблюдаются следы поверхностной коррозии, что может свидетельствовать об использовании подрядчиками в ходе выполнения работ бывших в употреблении материалов. В ряде случаев должным образом не выполнен монтаж павильонов (ул. Тургенева, 27, ул. Пушкина, 24).

На нескольких остановочных комплексах скамейки установлены с нарушением нормы по высоте, причём есть остановки, где лавки явно ниже нормы, а есть — где выше.

Помимо этого, нарушены требования ГОСТ относительно расстояния от края проезжей части до павильонов, которое должно составлять не менее 3 м: например, расстояние от павильона на ул. Н. Островского, 74 составляет всего 1,25 м.

А некоторых павильонов вообще нет: например, на ул. Куйбышева, 118 и ул. Николая Островского, 24.

В 2020 году департаментом транспорта было проведено 14 закупок и заключено контрактов на сумму более чем 73 млн руб. на установку остановочных комплексов в Перми.

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