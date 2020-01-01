Елена Лодыгина журналист Частные клиники Прикамья за счёт бюджета в 2020 году заработали 2,4 млрд руб. Наибольшая доля дохода поступила от дневного стационара Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения во время заседания Гильдии частной медицины в Пермской торгово-промышленной палате представило структуру доходов частных медучреждений, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), за прошлый год.

Всего частным медучреждениям удалось заработать за 2020 год 2,4 млрд руб.: это 6% от доходов всех медучреждений, включая государственные больницы. 72 млн руб. частники заработали за счёт предоставления услуг круглосуточного стационара, 1,218 млрд руб. — за счёт дневного стационара, 1,023 млрд руб. — за счёт поликлиники. Только в лабораториях было проведено 19 056 анализов на общую сумму 23,7 млн руб.

По словам министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, сейчас изменились подходы по формированию подушевого норматива. И если раньше часть средств клиники могли зарабатывать за счёт услуг сверх программы государственных гарантий, сейчас все услуги «зашиты» в подушевой норматив.

Напомним, федеральная программа государственных гарантий была принята со многими изменениями. Так, увеличились объёмы финансирования паллиативной амбулаторной помощи, а также других видов помощи в условиях амбулаторий, дневных и круглосуточных стационаров. На 5,8% выросли зарплаты медиков. Проиндексированы подушевые нормативы: в 2021 году — на 3,7%, в 2022—2023 годах — на 4% каждый. Средний подушевой норматив в 2021 году составил 13 531 руб.

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