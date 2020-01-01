Елена Синица За прошлый год жители Прикамья набрали кредитов на 275,5 млрд руб. Почти четверть кредитов приходится на ипотеки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году жители Пермского края оформили в банках новых кредитов на общую сумму 275,5 млрд руб, это на 9% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

При этом за год кредитный портфель увеличился на 12% и составил 356,2 млрд руб.

Почти четверть всех кредитных средств — ипотечные жилищные кредиты: за год жители региона взяли более 38,2 тыс. таких кредитов на общую сумму 73,3 млрд руб. Это на 36 % больше по количеству и на 50% по объёму, чем в 2019 году.

Общий ипотечный портфель в регионе составил почти 152 млрд руб., увеличившись за год на 19%.

Просроченная задолженность отмечена по 4,3% кредитов, по ипотечным — примерно 1%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.