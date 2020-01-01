Пермский ТЮЗ к 300-летию краевой столицы получит новую сцену Поделиться Поделиться Твитнуть

Между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем подписан протокол о взаимодействии на 2021 год. Компания поддержит реализацию социально значимых для региона проектов, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛа».

В частности, продолжится возведение системы теплосетей в посёлке Куеда и общеобразовательной школы в посёлке Тюш. В Чернушке появится многофункциональный стадион.

Самым крупным станет проект возведения малой сцены Пермского театра юного зрителя. Новая сцена будет находиться в здании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом уездного земства» на ул. Пермской. Для этого его отреставрируют.

«Малая сцена театра будет презентована к 300-летию Перми — в 2023 году. Это подарок нефтяников региону. Проект грандиозный — он не только даст возможности роста для театра, но и преобразит облик одной из центральных улиц Перми», — отметил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

«В сентябре прошлого года мы подписали большое соглашение с «ЛУКОЙЛом» — наш общий ориентир на ближайшие пять лет. Сегодня подтвердили и конкретизировали планы. Чёткая последовательность действий и верность принятым на себя обязательствам — это отличает одного из наших главных партнёров и даёт уверенность, что всё задуманное будет реализовано. Это особенно важно при подготовке к юбилею Перми», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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