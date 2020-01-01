Мария Сыропятова За год в Прикамье на 13,8% упало производство электроэнергии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Производство электроэнергии в Пермском крае в 2020 году составило 26,9 млрд кВт/ч, что на 13,8% меньше, чем в 2019 году. Об этом говорят данные Пермьстата.

Также сократилось производство пара и горячей воды: их производство в регионе составило 32,8 млрд Гкал, что на 5,4% меньше, чем годом ранее.

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