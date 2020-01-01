Каждому четвёртому жителю края не хватает денег на основные нужды 33% опрошенных сказали, что их зарплаты хватает на основные потребности Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Пермского края и выяснила, достаточно ли жителям региона их заработной платы. Об этом сообщает сайт издания «Пятница».

Так, 33% жителей Пермского края сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, 43% отметили, что хватает с трудом, а ещё 25% признались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть ключевые потребности.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. В свою очередь, те, кому заработной платы хватает на всё, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

Порядка 40% из тех, кому недостаточно зарплаты, признались, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тыс. руб. в месяц. По 23% сообщили, что им недостаёт 15–20 тыс. руб. и 10–15 тыс., остальным недостаёт менее 10 тыс. руб. в месяц.

При нехватке денег жители региона чаще всего отказываются от путешествий и от покупки новой одежды и обуви (эти варианты ответа выбрали по 78% респондентов), а также от интересного досуга (73%). Реже всего жители региона готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами (46%) и тратами на образование (39%).

При этом 42% опрошенных при нехватке зарплаты занимают деньги у родственников, друзей или коллег, 27% предпочитают пользоваться кредитными картами. 8% берут кредит в банке наличными, 3% берут заём в счёт зарплаты у работодателя, 2% обращаются в микрофинансовые организации. Любопытно, что ещё 39% в ситуации нехватки денег не прибегают ни к одной из перечисленных мер.

Чтобы увеличить свой доход в будущем, 85% жителей Пермского края ищут новую работу, 55% учатся и осваивают новые навыки, 33% ищут подработку, 25% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства, 15% стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций. 3% не делают ничего, чтобы изменить ситуацию.

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