Елена Синица В России снова начнут штрафовать за неоплату ЖКУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале россиянам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за услуги ЖКХ за январь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальный ответ замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максима Егорова депутату Госдумы Анатолию Выборному.

«Ввиду истечения срока действия постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» с января 2021 года возобновляется начисление и взыскание пеней и штрафов за несвоевременное или неполное внесение взносов за капитальный ремонт, платы за жилое помещение», — сообщается в документе.

Кроме этого, в документе сообщается, что с 1 января предоставление коммунальных услуг и расчёты за потреблённые коммунальные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ без послаблений (они были введены кабмином в апреле).

Напомним, коммунальщикам, РСО и операторам ТКО в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате.

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