В Прикамье за сутки — 279 новых случаев заражения COVID-19 Выздоровели 311 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19.

За этот же период 311 человек вылечились, 13 — скончались (11 — непосредственно от вируса, двое — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 40 924 случая заражения, 33 929 человек вылечились, 2567 — скончались (1488 — непосредственно от вируса, 1079 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3466 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 82 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 48,5%.

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