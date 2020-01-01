Срок строительства санно-бобслейной трассы в Чусовом переносят на два года На неё из краевого бюджета планируется выделить 618 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Современное состояние санно-бобслейной трассы в Чусовом

Константин Долгановский

Краевые власти внесли проект изменений в региональный бюджет, согласно которым, в частности, предлагается перенести выделение средств на строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом с 2022–2023 годов на 2025 год. Это означает, что трасса не будет построена ранее указанного времени.

Так, ранее на её строительство предполагалось выделить в 2022 году 312 млн руб., в 2023 году — 306,8 млн руб. Мотивировка переноса — «в связи с изменением графика реализации инвестиционного проекта».

Напомним, в 2017 году строительство трассы исключили из программы капстроя из-за дороговизны объектов и необходимости привлечения федеральных средств. Тогда оценочная стоимость работ составляла 2,8 млрд руб.

В 2019 году её вернули в программу, тогда строительно-монтажные работы были запланированы на 2020 год, а сдача объекта в эксплуатацию — в 2023 году.

Отметим, что в Чусовом сейчас есть санно-бобслейная трасса, построенная ещё в 1974 году, но она не соответствует современным требованиям, так как в межсезонье приходится менять деревянное покрытие.

Новая трасса должна быть бетонной, круглогодичного использования, протяжённостью 1,6 км.





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