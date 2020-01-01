Мария Сыропятова Производство спецодежды в Пермском крае за год выросло на 75% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году производство спецодежды в Пермском крае составило 1,3 млн шт., что на 75,3% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом объём производства текстильных изделий составил 6,8 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2019 году.

Напомним, с началом пандемии предприятия в Пермском крае активно перестраивали производства на пошив и изготовление одежды и элементов защиты.

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