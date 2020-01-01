«Азот» — победитель акции «Подари жизнь дереву — 2020» Поделиться Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» занял первое место в городской экологической акции по сбору макулатуры «Подари жизнь дереву» в номинации «Лучшее коммерческое предприятие». Акция стартовала в марте, итоги были подведены в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Всего в 2020 году в рамках акции было собрано более 79 т макулатуры. А это значит — сохранено 1329 деревьев: собранные бумажные отходы пойдут на вторичную переработку. Благодаря активной позиции березниковских предприятий, в том числе и филиала «Азот», на городском полигоне ТБО значительно уменьшилось количество мусора.

Акция была организована управлением по охране окружающей среды и природопользованию администрации города и ООО «ГринСити». Сотрудники организации-партнёра принимали собранную макулатуру от участников акции и отправляли на переработку. Победители акции определялись по наибольшему объёму макулатуры. Филиал «Азот» собрал 18 т 340 кг бумажной ветоши.

Людмила Быкова, руководитель отдела по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Березники:

— Филиал «Азот» ежегодно принимает участие в городской акции «Подари жизнь дереву». И уже второй раз становится победителем в одной из номинаций. Всем известно, что «Азот» — социально ответственное предприятие, и очень ценно, что руководство неравнодушно к позитивным изменениям в сфере экологии и всегда активно участвует в наших проектах.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по экологии:

— В январе 2021 года мы уже в третий раз заключили договор с ООО «ГринСити» о вывозе макулатуры. На предприятии у нас введено правило бережливого отношения к бумаге — многие процессы сейчас заменены цифровыми технологиями, и документооборот значительно уменьшился. Но, тем не менее, завод — масштабное производство, и макулатура есть всегда. Мы рады помочь городу и внести свой вклад в улучшение экологии.

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