Мария Сыропятова На автостоянки в Пермском крае можно будет получить патент Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предпринимател, работающие в сфере организации автостоянок, смогут перейти на патентную систему налогообложения. Законопроект об этом внесён в Законодательное собрание Пермского края.

Разработчик — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Согласно законопроекту, патент может обойтись предпринимателю из расчёта 1 тыс. руб. на 1 кв. м автостоянки в год. Также законопроектом предлагается сохранить ограничение площади в 50 кв. м для индустрии общепита и розничной торговли при применении патентной системы налогообложения.

Кроме того, вносятся поправки для приведения в соответствие регионального законодательства с последними изменениями в Налоговый кодекс. Разукрупнением позиции «прочие услуги производственного характера» был расширен список видов деятельности по патентной системе налогообложения Напомним, что патентная система налогообложения предполагает единоразовую выплату в течении определённого периода работы (от 1 до 12 мес.).

Такая система может быть использована только индивидуальными предпринимателями, среднее количество сотрудников не должно превышать 15 человек, а доход — 60 млн руб. в год.

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