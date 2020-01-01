В Пермском крае за год подорожали и выросли в объёмах индивидуальные дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По данным аналитиков ЦИАН, по итогам 2020 года, в Пермском крае средняя цена индивидуального жилого дома составила 5,44 млн руб., что на 12,4% больше, чем годом ранее.

При этом выросла и средняя площадь продаваемых индивидуальных домов — на 6%, достигнув 155,2 кв. м.

По стоимости дома Прикамье заняло четвёртое место в ПФО, уступив Татарстану (6,18 млн руб.), Самарской (6,17) и Нижегородской (6,09) областям.

Загородные дома в России выросли в цене в среднем на 7%: средняя стоимость дома/дачи (без Москвы и Санкт-Петербурга) составляет 5,9 млн руб. против 5,5 млн в прошлом году. Средняя площадь дома в продаже — 152 кв. м.







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