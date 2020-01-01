Елена Синица Средний размер декабрьского потребкредита в Прикамье составил 204,2 тыс. руб. За год он повысился на 33,9% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

По данным на декабрь 2020 года, в Пермском крае средний размер потребительского кредита составил 204,2 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с декабрём 2019 года этот показатель повысился на 33,9% (тогда он составлял 152,5 тыс. руб.).

В целом по России средний размер потребительских кредитов составил 221,3 тыс. руб. За год он увеличился на 30,7% (в декабре 2019 года — 169,3 тыс. руб.). При этом, по сравнению с предыдущим месяцем, средний чек потребкредита снизился на 4,0% (в ноябре 2020 года — 230,5%).

В декабре 2020 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (506,7 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (345,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (344,9 тыс. руб.), а также в Московской (331,9 тыс. руб.) и Свердловской (246,1 тыс. руб.) областях.

При этом наиболее заметный рост среднего размера выданных потребкредитов за год (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам потребкредитования) был отмечен в Кемеровской области (+52,8%), Алтайском крае (+46,2%), Оренбургской области (+43,3%), Республике Татарстан (+39,3%) и Омской области (+37,6%). Меньше всего в топ-30 регионов средний чек по потребкредиту за год вырос в Ростовской (+20,5%) и Московской (+21,1%) областях, Санкт-Петербурге (+21,3%) и Москве (+22,1%).

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