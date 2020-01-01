Елена Синица ПФО занял второе место в России среди округов по росту числа активных резюме за последнюю неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе, с 25 января по 31 января, в сравнении с предыдущей неделей в Приволжском федеральном округе (ПФО) на 1,4% выросло число активных резюме. Об этом сообщает служба исследований рекрутинового портала hh.ru.

Согласно данным исследования, по этому показателю ПФО занял второе место среди всех округов РФ. Аналогичный прирост активных резюме за неделю был отмечен в Южном ФО, Сибирском ФО, Северо-Западном ФО (без учёта Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Наибольший прирост резюме был отмечен в Центральном ФО (без учёта Москвы и Московской области) — 1,5%. Наименьший прирост в Северо-Кавказском ФО — 0,9%.

Также за неделю в ПФО на 5% выросло число вакансий, которые были активны хотя бы один день в течение последних 30 дней. Максимально этот показатель увеличился Южном ФО. В Уральском ФО он и вовсе снизился на 0,5%.

В целом по России более всего за этот период вырос спрос в сфере госслужбы (14%). На 10% увеличился спрос в следующих направлениях: медицина и фармацевтика, искусство и массмедиа, спорт, салоны красоты, юридическая сфера. Минимально поднялся спрос на специалистов транспортной и логистической сфер (1%).

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