За год индивидуальные инвестиционные счета открыли более 40 тыс. жителей Пермского края

Общее количество таких счетов достигло 77 тыс.

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банк

Фото: yandex.ru

На начало января 2021 года 77 тыс. жителей Пермского края имели индивидуальные инвестиционные счета (ИИС); учитывая, что в начале 2020 года их было 36 тыс., то за год их число выросло на 40 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

По этому показателю регион занимает четвёртое место в ПФО, уступая Башкортостану (112,2 тыс.), Татарстану (95,5 тыс.) и Самарской области (82,4 тыс.).

Всего в России 3,5 млн ИИС, оборот по ним за прошлый год превысил 1,4 трлн руб. Наибольшее количество оборотных средств традиционно приходится на сделки с акциями (86%), облигациями (10%), биржевыми фондами (4%).

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