За год индивидуальные инвестиционные счета открыли более 40 тыс. жителей Пермского края Общее количество таких счетов достигло 77 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

На начало января 2021 года 77 тыс. жителей Пермского края имели индивидуальные инвестиционные счета (ИИС); учитывая, что в начале 2020 года их было 36 тыс., то за год их число выросло на 40 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

По этому показателю регион занимает четвёртое место в ПФО, уступая Башкортостану (112,2 тыс.), Татарстану (95,5 тыс.) и Самарской области (82,4 тыс.).

Всего в России 3,5 млн ИИС, оборот по ним за прошлый год превысил 1,4 трлн руб. Наибольшее количество оборотных средств традиционно приходится на сделки с акциями (86%), облигациями (10%), биржевыми фондами (4%).

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