Елена Синица Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном Также восстанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 февраля Россия возобновит авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва — Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва — Ереван, четыре рейса в неделю)», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Кроме этого, с 8 февраля будет восстановлено железнодорожное сообщение с Белоруссией. Поезда будут курсировать по маршруту Минск — Москва — Минск, а также Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой в Минске.

Помимо этого, с 8 февраля количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва — Минск будет увеличено с трёх до пяти в неделю.

«Также [будет] возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта», — цитирует сообщение кабмина ТАСС.

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