На строительстве первой очереди МФЦ «Эспланада» почти завершены монолитные работы Установлено 94% монолитных плит Поделиться Поделиться Твитнуть

Внутри МФЦ «Эспланада». Фото: Limak Marash

На строительстве первой очереди МФЦ «Эспланада» в Перми на перекрёстке ул. Петропавловской и Попова практически завершены монолитные работы.

В компании-подрядчике — Limak Marash — сообщили, что на 3 февраля монолитные плиты установлены на 94%, на 85% — колонны и стены с первого по четвёртый этаж, также установлено перекрытие на высоте 23 м.

В активной фазе — монтаж металлоконструкций: надколонников, ферм покрытия, балок и связей покрытия. Также проводится возведение кирпичных перегородок, систем отопления и вентиляции.

Всего на объекте занят 531 рабочий. Первая очередь должна быть сдана в IV квартале 2021 года. В компании сообщают, что все работы выполняются в срок.

Напомним, в первой очереди в основном будут работать магазины, а также многозальный кинотеатр Kinomax. Во-второй очереди — гостиница Radisson (окончание запланировано на 2022–2023 годы), в третьей — конгресс-холл и рестораны (2023 год).

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