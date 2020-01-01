В Прикамье пятые сутки подряд наблюдается сокращение количества новых заболевших COVID-19 За сутки — 279 новых случаев заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 279 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, уже пятые сутки подряд в регионе отмечается снижение новых случаев заболевания. Об этом сообщает ВЕТТА.

За сутки также выздоровели 319 человек, 17 — скончались (12 — непосредственно от вируса, пятеро — от сопутствующих заболеваний).

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 40 645 случаев заражения, 33 618 человек вылечились, 2554 — скончались (1477 — непосредственно от коронавируса, 1077 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3570 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 79 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях края составляет 52,6%.







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