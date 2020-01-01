TikTok вошел в топ-5 популярных соцсетей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Впервые в топ-5 соцсетей Прикамья по итогам 2020 года попал TikTok. Любители развлекательного видео в нашем регионе подняли его сразу на четвёртое место по популярности, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Впрочем, лидером рейтинга остаётся «ВКонтакте». Традиционно его пользователи активнее других делятся фотографиями, смотрят и загружают ролики, слушают музыку и подкасты. Второе место принадлежит Instagram, третья строчка — за «Одноклассниками». Крупнейшая соцсеть в мире — Facebook — занимает лишь пятую строчку. Такими данными поделились специалисты «МегаФона». Аналитики оператора проанализировали обезличенную информацию по объёму передачи данных со смартфонов.

Где смотрят. Youtube и «ВКонтакте» остаются самыми популярными ресурсами, где жители Пермского края смотрят онлайн-видео. Каждый третий гигабайт трафика используется для просмотра роликов на этих сервисах. Связисты также рассказали: пермяки смотрят в три раза больше онлайн-видео, чем жители соседних регионов — Удмуртии и Коми.

Любимый мессенджер. По данным телеком-аналитиков, пермяки чаще общаются в WhatsApp. Впрочем, по итогам 2020 года, трафик, который приходится на этот мессенджер, всего лишь на несколько процентов превысил объём данных, переданных в Viber.

Какие смартфоны выбирают. Каждый пятый пермяк выходит в интернет со смартфона Samsung, а каждый шестой использует Huawei, в топе популярных также закрепился Xiaomi, следом идет Apple. По количеству «яблочных» телефонов в сети пермяки в три раза отстают от свердловчан, но при этом обгоняют остальных соседей — Кировскую область, Республику Коми и Удмуртию.

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