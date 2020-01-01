Открыт приём заявок на соискание премии «Право и общество в Прикамье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Пермского края начинает приём заявок на соискание премии «Право и общество в Прикамье». Принять участие в конкурсе могут журналисты печатных и электронных средств массовой информации, интернет-изданий.

Премия вручается за профессиональный вклад в развитие общественно-политической журналистики на территории Пермского края и информационное освещение деятельности краевого парламента. «Благодаря журналистскому сообществу жители узнают о тех решениях, которые принимают краевые и муниципальные органы власти, а депутаты получают обратную связь от своих избирателей. Вопрос информирования граждан стал особенно важным в период пандемии, когда пермякам необходимо было оперативно получать информацию о ситуации в регионе. Из СМИ люди узнавали, куда можно обратиться и где получить консультацию», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

На конкурс принимаются публикации и видеоматериалы, выпущенные в 2020 году. Премия присуждается по семи номинациям: краевые печатные и электронные средства массовой информации, интернет-издания, фотография и фоторепортаж, дебют года и муниципальные печатные и электронные средства массовой информации.

Заявки на соискание премии принимаются до 1 марта 2021 года. Итоги конкурса будут подведены в апреле.

Премия «Право и общество в Прикамье» учреждена Законодательным собранием для представителей всех средств массовой информации Пермского края. За последние два года на конкурс поступило 675 работ от авторов и редакций.

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