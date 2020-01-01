Елена Синица В Банке России выступили за отказ от льготной ипотеки Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности регулятора Елизавету Данилову.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жильё — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — отмечает Елизавета Данилова.

По её словам, льготная ипотека стала терять свой социально направленный характер. В особенности в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жильё. Как поясняет глава департамента, обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жильё.

«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что ещё сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жильё доступным широким слоям населения», — поясняет Елизавета Данилова.

При этом она отметила, что программу можно продлить в тех регионах, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где она будет необходима.

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