Мария Сыропятова Количество постаматов в Перми за год увеличилось в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми за 2020 год число постаматов достигло 247 терминалов, что на 97,6% больше, чем на конец 2019 года. Об этом сообщает 2ГИС.

В среднем в крупнейших городах России за год количество постаматов выросло на 54% в 2020 году (на 1 января 2021 года всего установлено 7616 постаматов).

Наибольшее количество таких точек сосредоточено в трёх городах — Москве (3019), Санкт-Петербурге (1212) и Новосибирске (461).

Наибольший годовой прирост отмечен в Красноярске (156%), Воронеже (153%) и Волгограде (111%).

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