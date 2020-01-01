Демонтаж ледовых городков в Перми начнётся через неделю
Демонтаж пермских ледовых городков начнётся ориентировочно 15 февраля. Об этом сообщает сайт издания «Пятница».
На эту же дату намечен демонтаж и ледовых скульптур на эспланаде, установленных в рамках конкурса «Зимний вернисаж».
Кроме того, ориентировочно на 1 марта намечен демонтаж городской новогодней иллюминации.
Напомним, всё новогоднее украшение Перми было выполнено в рамках темы космоса, посвящённой юбилею полёта Юрия Гагарина.
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