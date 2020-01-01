В пермских роддомах запретят рекомендовать отказы от детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В Пермском крае началось обучение представителей роддомов, акушерских отделений и женских консультаций для оказания психологической помощи роженицам. В частности, мамам будут предлагать не отказываться от детей. Об этом сообщает сайт издания «Пятница».

Организатор акции и тренингов — благотворительный фонд «Дедморозим». В фонде отмечают, что основные причины отказа от детей — отсутствие поддержки семьи, низкий достаток, тяжёлое заболевание ребёнка

«Как правило, когда женщины оказываются перед сложным выбором, их окружение, в том числе сотрудники роддомов, предлагают единственное решение — оставить ребёнка в больнице. Рассказывать про другие выходы из ситуации и возможные варианты поддержки — так предлагают изменить беседы с матерями специалисты проекта «В домике», — пояснили в фонде.

Сотрудникам медучреждений рассказывают о том, как провести беседу. Например, считается неэтичным предлагать отказ, высказывать личное видение перспектив жизни ребёнка и семьи.

За время работы проекта более 50 детей остались в семье благодаря оказанной родителям своевременной поддержке.

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