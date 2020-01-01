Мария Сыропятова
Долгострой на Екатерининской, 175 выставлен на продажу
При этом объявлен конкурс на проведение его техобслуживания
Объявлен аукцион по продаже пермского долгострой на Екатерининской, 175. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Продавцом выступает арбитражный управляющий объектов. Начальная цена составляет 259 млн руб. Дата начала торгов — 11 марта 2021 года, дата начала приёма заявок — 1 февраля. Предмет торгов — недостроенное здание площадью 1,1 тыс кв. м в 22 этажа и готовностью в 62%. Общая площадь земельного участка, где он расположен, — 12,8 тыс кв. м, территория общего пользования — 220 кв. м. Строительство дома началось ещё в 2004 году.
При этом Региональный фонд защиты прав дольщиков объявил конкурс на проведение технического обследования и разработку проекта достройки недостроенных объектов. Запрос на них продлится до 16 февраля.
Начальная (максимальная) цена контракта — 25,1 млн руб. Срок выполнения работ — 13 месяцев.
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