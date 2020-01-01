Мария Сыропятова Долгострой на Екатерининской, 175 выставлен на продажу При этом объявлен конкурс на проведение его техобслуживания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлен аукцион по продаже пермского долгострой на Екатерининской, 175. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Продавцом выступает арбитражный управляющий объектов. Начальная цена составляет 259 млн руб. Дата начала торгов — 11 марта 2021 года, дата начала приёма заявок — 1 февраля. Предмет торгов — недостроенное здание площадью 1,1 тыс кв. м в 22 этажа и готовностью в 62%. Общая площадь земельного участка, где он расположен, — 12,8 тыс кв. м, территория общего пользования — 220 кв. м. Строительство дома началось ещё в 2004 году.

При этом Региональный фонд защиты прав дольщиков объявил конкурс на проведение технического обследования и разработку проекта достройки недостроенных объектов. Запрос на них продлится до 16 февраля.

Начальная (максимальная) цена контракта — 25,1 млн руб. Срок выполнения работ — 13 месяцев.

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