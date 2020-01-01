Татьяна Сукрушева В Прикамье впервые проведена процедура переливания плазмы больным коронавирусом Первыми добровольцами стали два пациента березниковской больницы им. Вагнера Поделиться Поделиться Твитнуть

Врачи краевой больницы им. Вагнера в Березниках впервые провели процедуру переливания больным COVID-19 плазмы крови переболевших доноров. Об этом сообщается в официальных аккаунтах больницы в соцсетях.

Операция проходила 1 февраля, переливание проводили двоим пациентам, проходящим лечение в инфекционном отделении больницы.

Антиковидную плазму заготовили на Пермской краевой станции переливания крови, для её изготовления использована кровь выздоровевших от коронавируса пациентов, так как в ней находятся антитела к вирусу.

В медучреждении отметили, что пациенты чувствуют себя хорошо.

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