Елена Синица Рекомендованный семейный доход для «комфортных» платежей за ипотеку в Прикамье составляет 51,7 тыс. руб. За год он снизился на 3,6% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на декабрь 2020 года, в Пермском крае рекомендованный «семейный» доход на обслуживание среднего ипотечного кредита составил 51,7 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В сравнении с декабрём 2019 года этот показатель снизился на 3,6% (тогда он составлял 53,6 тыс. руб.).

В целом по России в декабре 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, также снизился: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель упал на 0,5% и составил 70,3 тыс. руб. (в декабре 2019 года был 70,7 тыс. руб.).

Самый высокий показатель зафиксирован в Москве (149,8 тыс. руб.), Московской области (113,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (92,1 тыс. руб.), Приморском (82,9 тыс. руб.) и Хабаровском (80,1 тыс. руб.) краях.

Наименьший — в Алтайском крае (47,7 тыс. руб.), Челябинской (49,4 тыс. руб.) и Кемеровской (51,4 тыс. руб.) областях.

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