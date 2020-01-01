Елена Синица HeadHunter: Пермский край занял 15-е место в России по количеству активных резюме Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

По данным аналитиков рекрутингового портала hh.ru, Пермский край занимает 15-е место среди регионов России по количеству активированных резюме по итогам 2020 года (190 тыс. резюме).

От общего количества всех размещённых резюме на портале на долю Прикамья приходится 1,36%.

Лидер по этому показателю — Москва (26% от всех резюме), далее следуют Санкт-Петербург (11%) и Московская область (6%).

Среди резюме прикамских соискателей большинство — начинающие специалисты и студенты (20,85%), далее следуют представители сферы продаж (14,3%) и административный персонал (7,6%).

По активности соискателей Пермский край занял 12-е место: доля резюме, на которые хотя бы один раз откликался потенциальный работодатель, составляет 40,3%.

По числу откликов на одного «самостоятельного» соискателя лидирует Москва. Там один соискатель в среднем откликался на 27 вакансий в год. В Санкт-Петербурге — на 20 вакансий в год, в Московской области — на 16. Пермский край по данному параметру занял 20-е место: здесь один соискатель в среднем откликался на 12 вакансий в год.

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