Елена Синица Пермь оказалась в середине рейтинга перспективных для гостиничного бизнеса городов России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По мнению гостиничных операторов, Пермь вошла в ТОП-20 самых перспективных городов России для гостиничного бизнеса. Об этом сообщают аналитики Cushman & Wakefield.

Опрос проводился во второй половине 2020 года. Респондентам было предложено оценить привлекательность открытия новых сетевых гостиниц в 20 российских городах по шкале от 1 (неинтересно) до 10 (очень интересно).

Пермь оказалась в середине рейтинга с показателем 6,8 рядом с Казанью, Омском, Ростовом-на-Дону, Новосибирском, Хабаровском, Краснодаром, Нижним Новгородом, Красноярском и Челябинском. Средний балл этих городов варьируется в промежутке от 6,2 до 7,8.

Первую тройку возглавили Москва (10), Санкт-Петербург (9,7), Сочи (8,6). Замкнули ТОП-20 Волгоград, Уфа, Калуга, Воронеж и Самара. Участники рынка оценили свой интерес к этим городам в среднем на 5,6–6 баллов.

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